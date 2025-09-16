Самарская губернская дума приняла изменения в региональный бюджет

Депутаты Самарской губернской думы единогласно приняли изменения в региональный бюджет 2025 года и на плановый период 2026 и 2027 года. Корректировка коснется увеличения как доходной, так и расходной частей областной казны.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Доходы регионального бюджета на 2025 год составят 308,3 млрд руб., на 2026 год — 319,6 млрд руб., а на 2027 год — 338,5 млрд руб. Расходы на 2025 год увеличатся до 367,1 млрд руб., на 2026 год — до 339,5 млрд руб., и на 2027 год — до 355,8 млрд руб.

Основные дополнительные средства направят на повышение фонда оплаты труда медицинского персонала госучреждений, меры социальной поддержки, обеспечение лекарствами, строительство социально значимых объектов и подготовку к отопительному сезону.

Андрей Сазонов