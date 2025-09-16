АвтоВАЗ будет разрабатывать новые двигатели для автомобилей Lada

АвтоВАЗ объявил о разработке новых двигателей для моделей Lada Azimut и других автомобилей бренда. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Обновленные планы представил первый заместитель генерального директора по стратегии и техническому развитию Евгений Шмелев. Он отметил, что работа над Lada Azimut продолжается, но также начата разработка новых моторов.

Президент компании Максим Соколов подчеркнул, что несмотря на спад на российском автомобильном рынке, АвтоВАЗ продолжает работать над будущими проектами. Он отметил, что основное внимание сейчас уделяется запуску Lada Azimut.

Среди ключевых задач на 2025-2026 годы президент АвтоВАЗа выделил повышение эффективности производства, снижение и удержание цен, продолжение инвестиций в развитие мощностей, сохранение трудовых коллективов, обеспечение высокого качества продукции и соблюдение сроков запуска новых проектов.

Андрей Сазонов