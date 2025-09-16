Госкомитет по ЧС: в Уфе не выявлено повышенного загрязнения воздуха

В уфимском воздухе не обнаружено превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных веществ, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в ночь с 15-го на 16 сентября в Центр обработки вызовов-112 поступали жалобы жителей Уфы на химический запах. Как заверяет пресс-служба госкомитета, передвижная лаборатория химико-радиометрического центра ведомства провела замеры качества воздуха и не нашла нарушений.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 13 сентября завод «Башнефти» подвергся атаке двух беспилотных летательных аппаратов, которые сбили охранники предприятия. На следующий день министр природопользования и экологии Нияз Фазылов заверил, что по результатам измерений и лабораторного анализа проб превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе Уфы не зафиксировано.

Согласно данным, опубликованным на сайте минэкологии, 14 сентября автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха на Вологодской улице тоже не выявила превышения нормы загрязняющих веществ.

Майя Иванова