В Ярославской области выросло число ДТП с пьяными водителями

В Ярославской области за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 122 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих происшествий погибли 17 человек, что на 50% меньше, а 152 человека получили ранения, что на 3,8% меньше. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Основные виды ДТП включают столкновения (52 случая), съезд с дороги (32 случая) и наезд на пешеходов (11 случаев). Среди нарушений, ставших причиной аварий, лидируют несоответствие скорости условиям движения (34 случая), нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части (26 случаев) и неправильный выбор дистанции (18 случаев). Также зафиксированы случаи несоблюдения очередности проезда (12 случаев) и выезда на полосу встречного движения (9 случаев).

Инспекторы ДПС ежедневно выявляют водителей в состоянии опьянения, в том числе благодаря сообщениям граждан. За отчетный период таких случаев зафиксировано 35. Проводятся профилактические мероприятия «Бахус» и «Трезвый водитель», в рамках которых зафиксировано более 200 проверок. Всего в текущем году выявлено более 2600 водителей с признаками опьянения, из них 152 случая связаны с наркотическим опьянением, а 200 водителей были задержаны за повторное нарушение.

Антон Голицын