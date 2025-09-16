Задержанной в Новосибирске предложили за диверсию на Транссибе $8 тысяч

Задержанная россиянка, подозреваемая в причастности к диверсии на Транссибирской магистрали, рассказала, как ее завербовали украинские спецслужбы. По ее словам, ей предложили за совершение преступления $8 тыс. (664,5 тыс. руб.).

ФСБ опубликовала видео допроса подозреваемой. По ее словам, с ней связалась некая женщина. «Она мне предложила осуществить подрыв железнодорожного полотна. Ну, говорила мне, предложила деньги, восемь тыс. долларов»,— сказала задержанная, чье лицо скрыто.

После подозреваемая закупила все нужные компоненты и по инструкции собрала взрывное устройство. Затем взяла машину, доехала до поселка и оставила там машину. «На длину кабеля удалилась от железной дороги и присоединила к аккумулятору (для осуществления подрыва.— "Ъ")»,— добавила женщина.

По данным ФСБ, женщина получила инструкции от агента украинских спецслужб в августе. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК (диверсия), она арестована. По упомянутой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.