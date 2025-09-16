В августе в Прикамье незначительно снизились цены на продукты питания

В августе 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,8%. Об этом сообщает Пермьстат. В продовольственном секторе потребительского рынка стоимость товаров снизилась на 0,5%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,8%.

На 1,3% увеличились цены в сфере общественного питания.

В августе в пределах 1% подешевели масло сливочное и подсолнечное, творог, сыры, мука, макароны и крупа. Одновременно выросли цены на полуфабрикаты мясные (на 4,7%), мясо свинины (на 3,2%), консервы мясные (на 2,6%), колбасные изделия (на 1,8%), рыбу лососевых пород (на 4,7%), креветки мороженые (на 2,3%), консервы рыбные (на 1,3–2,9%), конфеты шоколадные (на 3,1%), кофе натуральный растворимый (на 3,4%).

Цены на непродовольственные товары поднялись в среднем на 0,8%. В диапазоне от 0,1% до 7,4% подорожали школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, галантерея, мебель, строительные материалы, средства связи, ювелирные изделия. Одновременно подешевели новые легковые автомобили иностранных марок (на 1,2%), электротовары и бытовые приборы (на 0,1–3,3%), персональные компьютеры (на 0,7–3,4%). В августе подорожали все виды моторного топлива: газовое моторное топливо — на 0,4%, дизельное топливо — на 0,1%, бензин автомобильный различных марок — на 1,3%.

Стоимость услуг в августе снизилась на 1%. Основное влияние на это оказало снижение цен на билеты поездов дальнего следования (на 19%). Значительно снизилась стоимость экскурсионных (на 14,4%) и санаторно-оздоровительных услуг (на 2,5%), услуг банков (на 1,7%). В то же время в сфере зарубежного туризма услуги подорожали на 2,4%.

В пределах 0,1–14,6% поднялись цены на бытовые услуги. Также отмечено удорожание медицинских услуг (на 1%), услуг организаций культуры (на 1,9%) и физической культуры и спорта (на 2,5%), ветеринарных услуг (на 2,8%).