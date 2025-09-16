На развитие районов Уфы выделят дополнительные 318 млн рублей

Мэрия Уфы внесла изменения в муниципальные программы развития Демского, Орджоникидзевского и Кировского районов и отдаленных территорий города. Документы с правками опубликованы на сайте администрации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Если ранее на развитие Демы и близлежащих микрорайонов с 2025-го по 2030 год планировалось выделить около 1,54 млрд руб., то теперь — около 1,68 млрд руб. Финансирование развития Орджоникидзевского района увеличится на 9 млн руб. до 2,98 млрд руб., Кировского — примерно на 176 млн руб. до 3,34 млрд руб.

Отдаленные территории (ряд населенных пунктов, включенных в Калининский, Кировский, Орджоникидзевский и Ленинский районы Уфы) получат дополнительные 2,8 млн руб., бюджет программы составит 518,5 млн руб.

Общий объем финансирования четырех программ достиг 8,51 млрд руб., из них на бюджет Уфы придется около 8,03 млрд руб., на внебюджетные источники — около 420,8 млн руб. 66,2 млн руб. предоставит республиканская казна, 2,99 млн руб. — федеральный бюджет.

Муниципальные программы развития предполагают благоустройство территорий, ремонт дорог, модернизацию уличного освещения и реализацию инициатив местных жителей.

Идэль Гумеров