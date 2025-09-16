В Новосибирске задержана подозреваемая в диверсии на Транссибе

Центр общественных связей ФСБ сегодня сообщил о задержании в Новосибирске женщины, которая подозревается в диверсии на Транссибе. По данным силовиков, задержанная действовала по заданию украинских спецслужб. Следуя инструкциям, она изготовила из общедоступных компонентов самодельную бомбу. Взрывное устройство подозреваемая заложила на железнодорожных путях на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае и привела в действие.

Момент взрыва исполнительница сняла на камеру смартфона. Запись она отправила в качестве отчета куратору для получения вознаграждения. На допросе задержанная сообщила, что за диверсию ей предложили $8 тыс.

УФСБ России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия, наказание по ней — до 20 лет лишения свободы), на время следствия подозреваемую заключили под стражу.

Как писал «Ъ-Сибирь», на днях суд отправил в СИЗО двух жителей Новосибирска Дениса Гоголева и Александра Овчинникова, задержанных по подозрению в диверсии на железной дороге. Они, по предварительным данным, в ночь на 7 сентября подожгли релейный шкаф, расположенный в Ленинском районе Новосибирска. 9 сентября предполагаемых поджигателей задержали.

Илья Николаев