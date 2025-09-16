Ижевские врачи удалили 11 магнитов из кишечника 4-летней девочки

Врачи республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Ижевске удалили из кишечника 4-летней пациентки 11 проглоченных ею магнитных шариков, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Их обнаружили во время лечения ребенка в пульмонологическом отделении медучреждения. Врачи заметили инородные предметы на компьютерной томографии грудной клетки пациентки и приняли решение о проведении операции. Она прошла успешно. Сейчас ребенок идет на поправку.

«Магнитные шарики, если проглочено два и более, распределяются в разных отделах кишечника и притягиваются друг к другу, что может привести к непроходимости кишечника, свищам или перфорации»,— отметил главврач РДКБ Павел Пупков. Он напомнил, что детские игрушки должны быть безопасны для несовершеннолетних.