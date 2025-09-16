На развитие индустриальных парков Сибири в 2026 году направят 1,3 млрд рублей

Пять проектов индустриальных и промышленных парков из четырех регионов Сибирского федерального округа в 2026 году получат федеральную поддержку на общую сумму 1,3 млрд руб. Средства будут направлены на строительство новых объектов и реконструкцию существующих, сообщает межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение».

Наибольшая сумма в размере 700 млн руб. будет направлена на реконструкцию и развитие индустриального парка «Т7» и создание технопарка «Омск Диджитал», расположенные в Омской области.

Красноярский край получит 200 млн руб. на развитие второй очереди индустриального парка «Красный Яр», такую же сумму предоставят Кузбассу на экопромышленный парк «Пригородный» и Новосибирской области на строительство индустриального парка «Нова».

Всего Правительство России направит порядка 8 млрд руб. на создание и развитие индустриальных парков, бизнес- и технопарков в 25 регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«К 2030 году в России будет открыто не менее 100 промышленных, техно- и бизнес-парков с необходимыми площадями и коммуникациями. Там должна быть нужная для малых и средних компаний инфраструктура», – отметил премьер-министр.

Лолита Белова