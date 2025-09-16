В Самаре может появиться музей колодезных люков

Как стало известно «Ъ-Волга», министерство культуры Самарской области направило обращение в ООО «Самарские коммунальные системы» с просьбой рассмотреть возможность совместной работы по созданию городского музея колодезных люков. Некоторые сооружения сохранились с дореволюционного периода.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве также считают возможной реализацию идеи в интерактивном мультимедийном формате. Виртуальный музей может представить историю городских колодезных люков в электронном виде.

О планах и сроках реализации проекта не сообщается.

Андрей Сазонов