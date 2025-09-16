Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Запорожской области

В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Во время атаки автомобиль находился на пункте базирования. Пострадавших среди персонала нет. Сама машина повреждена, уточнили в ведомстве.

Накануне в селе Благовещенка Каменско-Днепровского округа беспилотник ВСУ ударил по частному дому. Мирный житель получил осколочное ранение в затылочную кость и умер до приезда врачей.

