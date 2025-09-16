КРПК собирается стать кредитором бывшего директора «РВ-Пермь»

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) подало заявление о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве бывшего руководителя компании «РВ-Пермь» Алексея Шабалина. Сумма задолженности — более 2 млн руб., следует из определения Арбитражного суда Пермского края. Иск пока оставлен без движения. В КРПК от комментариев воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шабалин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Шабалин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В июле 2018 года Алексей Шабалин был признан виновным в растрате средств «РВ-Пермь» и приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тыс. руб. В апреле 2025 года он подал в арбитражный суд заявление о самобанкротстве из-за долга в 14,5 млн руб. В июне 2025 года господин Шабалин был признан банкротом.