В Ярославле из-за ДТП в пробку встал Московский проспект

Утром 16 сентября в Ярославле движение транспортных средств сильно затруднено на Московском проспекте в сторону центра. Судя по данным Яндекс. Карт, на одной из главных магистралей города произошли аварии.

Фото: Михаил Евраев, Telegram

ДТП произошли перед поворотом на проспект Фрунзе, на перекрестке с улицей Нагорной, а также на мосту через Которосль, ведущем к Богоявленской площади. Проспект стоит на участке от Институтской, Журавлева, «Аксона» (на Фрунзе), Суздальского шоссе до улицы Нагорной.

Алла Чижова