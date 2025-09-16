В Увельском районе задержали браконьеров за вылов рыбы на 10 млн рублей

Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» вместе с работником рыбоохраны задержали шесть местных жителей во время ловли рыбы из озера Горькое. Размер ущерба составил более 10 млн руб., сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.

Установленный невод обнаружил начальник участка «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» днем 15 сентября во время планового обхода озера Горькое, которое находится под охраной государства. Браконьеров решили поймать, и ночью 16 сентября это удалось. Выяснилось, что они добыли более 5,5 тыс. особей пеляди, причинив ущерб в 10 млн руб. Как отмечают в пресс-службе минэкологии, по факту незаконного вылова рыбы заведут уголовное дело, местным жителям также грозит крупный штраф.

Виталина Ярховска