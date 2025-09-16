В Челябинске ищут подрядчика для ликвидации незаконной свалки возле реки Миасс

Администрация Челябинска объявила закупку на ликвидацию незаконной свалки возле реки Миасс в Металлургическом районе. На эти работы планируют выделить более 42,5 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Незаконная свалка находится в районе улицы Дубравной. Ее общая площадь превышает 32,1 тыс. кв. м. В техзадании указано, что подрядчику нужно убрать строительные материалы, мусор от снесенных зданий, железобетонный лом, после чего утилизировать отходы. Свалку необходимо ликвидировать до 20 ноября 2025 года.

Подрядчика для этих работ определят 25 сентября.

В августе этого года на ситуацию с несанкционированной свалкой в Металлургическом районе обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. Тогда ведомство на основе публикаций СМИ сообщало, что отходы приводят к загрязнению почвы, подземных вод и реки Миасс. В управлении СКР по Челябинской области было возбуждено уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства. Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Ольга Воробьева