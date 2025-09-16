Уфимец обвиняется в применении насилия к полицейским

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти и его оскорблении (ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе этого года полицейские прибыли для проверки сообщения о нарушении общественного порядка возле дома на Сельской Богородской улице. Там они обнаружили фигуранта уголовного дела, отмечавшего день рождения в компании друзей и распивавшего спиртное, слушая громкую музыку.

Полицейские потребовали прекратить правонарушения и проехать в отдел полиции, на что обвиняемый ответил отказом, сопровождая его нецензурной бранью. Когда правоохранители попытались задержать его, он оказал сопротивление и ударил одного из сотрудников полиции в плечо.

Вину в преступлении подследственный признал.

Майя Иванова