Новосибирский фонд оштрафовали за нарушение деятельности иноагента

Ленинский райсуд Новосибирска рассмотрел дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении фонда содействия развития массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-Так-Так» (признан иноагентом).

Поскольку фонд был признан иноагентом, его организаторы обязаны представлять в Минюст России отчеты о проводимых мероприятиях, сведения об иностранных источниках, объеме денежных средств и иного имущества. Однако, говорится в определении суда, фонд не представил данные за третий квартал 2024 года. На судебное заседание представитель организации не явился.

Суд обязал организацию выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило.

Александра Стрелкова