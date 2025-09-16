«Трамп перешел ко второму этапу "воспитания" европейских союзников»

Дональд Трамп делает все возможное, чтобы прекратить украинский конфликт, заявил Марко Рубио, комментируя ситуацию вокруг переговорного процесса. Госсекретарь США также коснулся темы антироссийских санкций. Белый дом добивается от Европы синхронности действий. В частности, дипломат повторил тезис о том, что ЕС должен прекратить покупать у России энергоресурсы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что Вашингтон ищет новые способы давления на Москву и Пекин.

Дональд Трамп, похоже, перешел ко второму этапу «воспитания» европейских союзников. Первый раунд, по сути, завершился победой нынешнего американского лидера — страны НАТО согласились кардинально увеличить оборонные расходы. Теперь их настоятельно просят полностью отказаться от российских энергоресурсов. Здесь нужно сделать маленькое отступление. Ранее 47-й президент Соединенных Штатов по большому счету не возражал, чтобы стать оператором поставок российского газа в Старый Свет, то есть под американским контролем и при долевом участии. Однако на сегодня эта идея с высокой долей вероятности похоронена, хотя бы потому что ЕС летом 2025-го ввел запрет на любые трансакции, касающиеся «Северных потоков». Между тем Трамп достаточно неожиданно обратил внимание на замороженные российские активы, которые находятся в ЕС. Он и чиновники его администрации предлагают особо не церемониться и фактически их изъять, дабы эффективнее помогать Украине.

В целом план главы Белого дома разгадать нетрудно: его задача — заставить Европу если не окончательно сжечь мосты в отношениях с Россией и Китаем, то сделать что-то близкое к этому.

При этом сам он демонстрирует настрой на конструктивный диалог как с Москвой, так и с Пекином. Однако в случае, если этот диалог провалится, тогда будет нанесен двойной удар: санкции введет не только Америка, но и Европа. Этакий дамоклов меч. Понятно, что это в первую очередь аргумент и козырь на серьезных переговорах. Что касается перспектив России в таком случае, того, что ее может ждать в теории, то это окончательное прекращение экспорта энергоресурсов на самом выгодном западном направлении, конфискация замороженных активов и возрастающая милитаризация европейского континента. Понятно, что полностью реализовать этот план вряд ли представляется возможным, но частично — вполне, скажем, относительно заблокированных средств. При этом ответные меры со стороны Москвы коснутся, опять же, европейских союзников. Возможно, Трамп их защитит, а, возможно, и нет.

Однако на сегодня по факту есть только 19-й пакет санкций ЕС, который находится в стадии обсуждения. США присоединятся к нему только при выполнении вышеуказанных условий. Российские активы пока никто не конфисковал. Нефтяной и газовый экспорт РФ на западном направлении сохраняется. Понятно, что не в тех объемах, как раньше, но тем не менее. При этом действия Дональда Трампа в отношении Москвы очень сложно назвать не то что дружескими, но даже прагматичными.

