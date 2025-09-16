В Башкирию вернулись более 2 тысяч участников СВО

В Башкирию вернулись 2,4 тыс. участников специальной военной спецоперации, уволившихся со службы. Об этом на встрече главы Башкирии с Ассоциацией ветеранов СВО сообщил вице-премьер — министр спорта региона Руслан Хабибов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам вице-премьера — министра спорта Башкирии Руслана Хабибова, больше половины вернувшихся с СВО смогли трудоустроиться

Фото: Идэль Гумеров По словам вице-премьера — министра спорта Башкирии Руслана Хабибова, больше половины вернувшихся с СВО смогли трудоустроиться

Фото: Идэль Гумеров

Господин Хабибов отметил, что после возвращения домой все участники СВО взяты на персональный учет, за каждым закреплен наставник, и «работа ведется адресно и точечно» (цитата по «РБК Уфа»). Зампред правительства подчеркнул важность комплексного сопровождения для оказания медицинской, психологической, социальной и правовой поддержки.

По словам Руслана Хабибова, более половины вернувшихся участников СВО трудоустроены, около 1,5 тыс. человек прошли санаторно-курортное лечение, более 1,2 тыс. ветеранов получили психологическую и психотерапевтическую помощь для преодоления последствий участия в боевых действиях.

Майя Иванова