Пожилого жителя Удмуртии обвинили в хищении охотничьего ружья у знакомого

В Удмуртии завели уголовное дело на 67-летнего пенсионера, обвиняемого в хищении охотничьего ружья и патронов у своего знакомого. Об этом сообщили в МВД по региону.

Следствие считает, что в июле фигурант похитил из сейфа своего 64-летнего знакомого охотничье ружье и патроны, после чего спрятал их в подъезде своего дома. Это произошло в Воткинске.

Пенсионер был задержан, оружие и боеприпасы изъяты. На него заведено уголовное дело по статье 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (до семи лет лишения свободы). Фигурант отпущен под подписку о невыезде.