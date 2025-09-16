Пожилого жителя Удмуртии обвинили в хищении охотничьего ружья у знакомого
В Удмуртии завели уголовное дело на 67-летнего пенсионера, обвиняемого в хищении охотничьего ружья и патронов у своего знакомого. Об этом сообщили в МВД по региону.
1 / 2
Следствие считает, что в июле фигурант похитил из сейфа своего 64-летнего знакомого охотничье ружье и патроны, после чего спрятал их в подъезде своего дома. Это произошло в Воткинске.
Пенсионер был задержан, оружие и боеприпасы изъяты. На него заведено уголовное дело по статье 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (до семи лет лишения свободы). Фигурант отпущен под подписку о невыезде.