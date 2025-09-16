Три человека погибли в ДТП под Сызранью

В Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает прессс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, утром 16 сентября грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus. Авария произошла на 883-м километре трассы М-5 «Урал».

На месте происшествия работают сотрудники ГСУ, ГАИ и ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, а также представители местных органов внутренних дел. Пожарные-спасатели из ПСО 47 Самарской области также участвуют в ликвидации последствий аварии.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Андрей Сазонов