Три человека погибли в ДТП под Сызранью
В Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает прессс-служба ГУ МВД по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным полиции, утром 16 сентября грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus. Авария произошла на 883-м километре трассы М-5 «Урал».
На месте происшествия работают сотрудники ГСУ, ГАИ и ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, а также представители местных органов внутренних дел. Пожарные-спасатели из ПСО 47 Самарской области также участвуют в ликвидации последствий аварии.
Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.