ЧЭМК обновил автопарк ведомственной пожарной части

Пожарная часть ЧЭМК пополнилась новым автомобилем – в эксплуатацию введена пожарная автоцистерна на шасси «Урал-Некст». Это первая из машин, которые должны прийти на смену автотехнике 90-х годов, составляющей основу существующего парка пожарной части комбината.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЧЭМК Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Автоцистерна предназначена для доставки пожарных, транспортировки воды, пенообразователя и оборудования для тушения. Она оснащена рукавами, стволами, лестницами разных типов и современным аварийно-спасательным инструментом.

Новая машина адаптирована под условия металлургического комбината, имеет уменьшенную высоту корпуса для работы в цехах, оснащена современными насосами и емкостями для воды и пенообразователя, а также оборудованием, которое позволяет справляться с возгораниями на сложных промышленных объектах. Аппараты на сжатом воздухе закреплены прямо в кабине, что позволяет пожарным надевать их уже по пути к месту тушения, что экономит время и повышает безопасность.

Пожарная охрана ЧЭМК ведет историю с 1927 года – со времени строительства Челябинской ГРЭС. Первое пожарное депо на комбинате было построено в 1934 году. В те годы в распоряжении подразделения находились два автомобиля марки Ford: на одном была устроена цистерна, на втором – лестница, а также конно-бочечный ход. Перевозившие бочки с водой лошади круглосуточно дежурили в конюшне депо, а пожарные проживали в бараках неподалёку.

В наши дни пожарная часть ЧЭМК продолжает выполнять свою главную задачу – обеспечивать пожарную безопасность предприятия, адаптируясь к новым технологиям и требованиям времени. В составе автопарка пожарной части комбината числятся четыре автоцистерны и автолестница.

«Сегодня пожарная часть ЧЭМК – это одно из старейших ведомственных подразделений в стране, обеспечивающих безопасность металлургического производства, – отметил начальник производственного управления Алексей Бородин. – Обновление автопарка, строгая дисциплина, профессионализм личного состава и опыт, накопленный за десятилетия, позволяют эффективно решать задачи по обеспечению пожарной безопасности на сложнейших промышленных объектах».

АО «ЧЭМК»