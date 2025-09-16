Футбольный клуб «Уфа» забил два гола екатеринбургскому «Уралу» и проиграл

В матче 10-го тура Первой лиги футбольный клуб «Уфа» на домашнем стадионе проиграл екатеринбургскому «Уралу». Вчерашняя встреча завершилась со счетом 2:3.

Фото: Идэль Гумеров

Уфимцы перед матчем находились на 11-й строчке турнирной таблицы с девятью очками. Команда из Екатеринбурга занимала второе место с 20 баллами. В девятом туре «Урал» сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Уфа» проиграла «Черноморцу» из Новороссийска (2:3).

В матче «Уфа» — «Урал» счет открыли гости: на 15-й минуте после розыгрыша углового забил защитник Матвей Бардачев.

«Уфа» отыгралась в первом тайме: в добавленное время защитник Давид Озманов головой замкнул навес со штрафного с правого фланга, исполненный Расулом Гыстаровым. Для Озманова это был первый матч в нынешнем сезоне.

Начало второго тайма тоже осталось за «оранжево-черными», но вратарю Александру Беленову и защитникам удавалось до поры отбиваться от атак. Один из голов «Урала» был отменен, так как был забит из офсайда. Аналогично судьи не засчитали мяч, забитый в ворота голкипера гостей Александра Селихова — в положении «вне игры» оказался Дилан Ортис.

На 68-й минуте команда из Екатеринбурга смогла вскрыть оборону башкирской команды — перепасовку на подступах к штрафной завершил ударом в ближний угол нападающий Максим Воронов.

За 16 минут до конца основного времени матча «Уфа» осталась в меньшинстве — за лишение явной возможности забить гол был удален защитник Александр Лукьянов. А через три минуты Воронов оформил «дубль», вновь завершив комбинацию «Урала».

Уфимцы смогли отыграть один гол: на 86-й минуте за фол на форварде Илье Карпуке был назначен пенальти. Вратарь «Урала» отбил удар полузащитника Никиты Мацхарашвили с одиннадцатиметровой отметки, но уфимец добил мяч в пустой угол ворот, 2:3.

У «Урала» теперь 23 очка, он стал лидером Первой лиги. Но столько же баллов у костромского «Спартака». Уфимцы занимают 13-е место.

Следующий соперник башкирского клуба — «Арсенал», встреча с которым состоится 20 сентября в Туле.

Идэль Гумеров