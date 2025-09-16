Грузовой причал в Перми будет передан в краевую собственность
Арбитражный суд Пермского края прекратил рассмотрение иска регионального минтранса к теруправлению Росимущества в Пермском крае. Краевое ведомство требовало признать право собственности Пермского края на грузовой причал городского района на Решетниковском спуске, 1.
Грузовой причал порта Пермь
Фото: авито
Протяженность причала составляет 165,4 пог. м. В ведомстве полагали, что объект подлежит безвозмездной передаче из федеральной в региональную собственность согласно возложенным на краевое правительство функциям по организации обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах региона.
В ходе рассмотрения иска истец добровольно отказался от требований. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в минтрансе, спор был урегулирован в досудебном порядке. «Достигнуты договоренности о передаче причала из федеральной в краевую собственность, поэтому иск был отозван»,— сообщили в ведомстве.