Грузовой причал в Перми будет передан в краевую собственность

Арбитражный суд Пермского края прекратил рассмотрение иска регионального минтранса к теруправлению Росимущества в Пермском крае. Краевое ведомство требовало признать право собственности Пермского края на грузовой причал городского района на Решетниковском спуске, 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузовой причал порта Пермь

Фото: авито Грузовой причал порта Пермь

Фото: авито

Протяженность причала составляет 165,4 пог. м. В ведомстве полагали, что объект подлежит безвозмездной передаче из федеральной в региональную собственность согласно возложенным на краевое правительство функциям по организации обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах региона.

В ходе рассмотрения иска истец добровольно отказался от требований. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в минтрансе, спор был урегулирован в досудебном порядке. «Достигнуты договоренности о передаче причала из федеральной в краевую собственность, поэтому иск был отозван»,— сообщили в ведомстве.