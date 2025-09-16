Курганские следователи доложат главе СКР о проверке строителей-цыган

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Курганского регионального управления СКР Сергею Степанову представить доклад по проверке группы строителей-цыган, подозреваемых в мошенничестве. Они действовали в нескольких уральских регионах, сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О возможном мошенничестве центральный аппарат ведомства узнал от пользователей социальных сетей, которые сообщают о группе строителей-цыган, обманывающих клиентов: берут предоплату за строительство жилья и исчезают, оставляя недостроенные объекты.

В Свердловской области по этому факту уже возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Проверки организованы в Курганской и Тюменской областях.

Руководителям региональных управлений СКР по Свердловской и Тюменской областям Богдану Францишко и Александру Кублякову соответственно также поручено представить доклады Александру Бастрыкину.