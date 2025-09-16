В Челябинске на Университетской набережной вновь ограничат движение

На участке улицы Университетская набережная в Челябинске вновь ограничат движение по одной из полос. Там начинается второй этап ремонта инженерных сетей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы ведутся на участке в районе дома №40А по Университетской набережной. Ранее с 9 до 16 сентября там ограничили движение по полосе, ведущей в центр Челябинска. Теперь до 23 сентября проехать не получится уже в сторону Молодогвардейцев. Для объезда закрытого участка транспорт вновь направят по встречной полосе.

Ольга Воробьева