Девелоперу «Альфа» согласовали проект новостройки в Закамске

Пермская группа компаний «Альфа» планирует строительство жилого дома на ул. Оборонщиков, 6, в Кировском районе города. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы и проектной документации, компания девелопера — ООО СЗ «Омега-групп» — получила положительное заключение экспертизы на проект возведения многоквартирного дома по этому адресу. Объект будет иметь встроенные помещения коммерческого назначения. Заключение экспертизы на него датировано 15 сентября.

Фото: страница ГК «Альфа» в соцсети

Земля по ул. Оборонщиков, 6, в микрорайоне Закамск представляет собой свободную территорию, рядом с которой, по данным онлайн-справочника 2ГИС, расположено одноэтажное кирпичное сооружение. Неподалеку находится набережная Камы. Как отмечали в начале 2025 года в 59.ru, площадь участка под застройку — чуть более 2 тыс. кв. м. Там планировалось возвести малоэтажный жилой дом.

В официальной группе «Альфа» в соцсети «ВКонтакте» в минувшем августе отмечали, что проектная документация для возведения дома на тот момент проходила процедуру негосударственной экспертизы.

Отметим, группа «Альфа», возглавляемая Сергеем Ширинкиным, работает на пермском рынке строительства 19 лет. По сведениям компании, за этот период группа ввела в эксплуатацию 26 домов, среди них объекты «Скворцы» на ул. К. Цеткин, 35, «Танго» на ул. Т. Барамзиной, 38, Hygge на ул. Советской Армии, 64, «Гавань» на ул. Подводников, 112, и другие.