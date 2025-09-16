Мэрия Тольятти незаконно исключила горожанку из числа нуждающихся в жилье

Самарский областной суд оставил в силе решение первой инстанции, обязавшей мэрию Тольятти восстановить местную жительницу в списке нуждающихся в жилье и включить ее в программу предоставления недвижимости молодым семьям. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее горожанка была исключена из числа нуждающихся и участников программы по обеспечению жильем молодых семей. Причиной послужила якобы превышенная учетная норма и участие в программе защиты, за которую оплата не предусмотрена.

Однако местная жительница оспорила в суде решение мэрии Тольятти. Суд признал его незаконным, подчеркнув, что правила предоставления выплат на жилье направлены на поддержку молодых семей.

Первая инстанция пришла к выводу, что покупка горожанкой жилья с использованием кредита дает ей право на социальную выплату, а приобретенная недвижимость не может быть учтена при определении уровня обеспеченности. Облсуд поддержал эти выводы и решил, что спор по размеру выплаты не является основанием для исключения из программы.

Георгий Портнов