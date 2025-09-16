В Орске на чиновников подали в суд из-за изношенного водопровода

Прокуратура обратилась в суд с иском к ресурсоснабжающей организации и чиновникам Оренбуржья. Основанием для этого стали изношенные коммунальные сети, которые приводят к перебоям с холодным водоснабжением в Орске. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что сети водоснабжения в микрорайоне «240 квартал» в Орске сильно изношены. Это приводит к систематическим отключениям холодной воды.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд и потребовало от ООО «РВК-Орск» отремонтировать систему водоснабжения. Кроме того, прокуратура добивается от городской администрации и регионального правительства финансирования работ. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства.

Ответчики пытались оспорить это решение в апелляционной инстанции. Однако областной суд отказал им в удовлетворении жалоб.

Георгий Портнов