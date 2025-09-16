В Самарской области расследуют мошенничество при строительстве детсада

В Самарской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве против ООО «Строительные системы». Основанием для этого стало ненадлежащее состояние детского сада в селе Ягодное, который построила компания в рамках муниципального контракта. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Здание, введенное в эксплуатацию в 2021 году, начало разрушаться спустя четыре года. Прокурорская проверка установила, что фасад и стены детсада покрылись трещинами, а подрядчик не устранил выявленные недостатки.

В мае 2025 года Арбитражный суд Самарской области начал процедуру банкротства в отношении ООО «Строительные системы». Материалы проверки были переданы следственным органам, которые возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Муниципальному бюджету причинен ущерб в размере свыше 1 млн руб.

Георгий Портнов