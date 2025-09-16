Минобороны Аргентины опровергло слова посла страны об отправке войск на Украину

Замглавы минобороны Аргентины по международным вопросам Хуан Батталеме заявил, что посол страны Энрике Игнасио Феррер Виейра «не совсем ясно выразился», рассуждая по вопросу возможной отправки войск на Украину. Аргентина в настоящее время «не видит условий» для подобных действий, уточнил представитель минобороны страны в интервью «РИА Новости».

По словам господина Батталеме отправка войск на территорию другой страны «делается в либо формате «голубых касок» ООН по соглашению между сторонами либо в формате «коалиции желающих». Но условием для последнего должен быть мирный процесс. Ни того, ни другого сейчас на Украине не наблюдается.

Ранее, в интервью РБК посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявлял о готовности президента страны «рассмотреть возможность присутствия аргентинских вооруженных сил на Украине для обеспечения безопасности».

Влад Никифоров