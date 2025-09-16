«Парма» вышла в финал Кубка 30-летия «Урал-Грейта»

В полуфинале турнира баскетболисты клуба «Бетсити Парма» разгромили на своей площадке «Самару» со счетом 100:63.

Сразу пятеро пермских баскетболистов отметились двузначным количеством набранных очков. Наибольшее число очков в этом матче набрал центровой Глеб Фирсов — 14. У него также пять подборов. Еще 13 очков и восемь подборов принес команде форвард Микел Хопкинс. Дирижировал партнерами защитник Виктор Сандерс, в активе которого 13 очков и восемь результативных передач. 24 очка и семь подборов на двоих — в активе форварда Александра Захарова и защитника Джейлена Адамса.

Сегодня, 16 сентября, подопечные Евгения Пашутина сыграют за главный приз с БК «УНИКС».