Единороссы выиграли довыборы в парламенты Республики Алтай и Горно-Алтайска

Валентин Декенов, выдвинутый «Единой Россией», выиграл довыборы в госсобрание — эл курултай Республики Алтай. Они проходили в одномандатном округе №2.

Согласно сообщению избирательной комиссии Республики Алтай, начальник горно-алтайского филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валентин Декенов получил 47,19% голосов. Он опередил четырех конкурентов.

Вторым по итогам трехдневного голосования стал кандидат от КПРФ, гендиректор ООО «Купол», бывший депутат госсобрания Аскар Тулебаев (22,05%). Третьим — пенсионер, председатель правления «Курултая (съезда) алтайского народа» Василий Кудирмеков (19,05%). Господин Кудирмеков в своем Telegram-канале сообщил о том, что обратился в Горно-Алтайскую городскую территориальную избирательную комиссию с заявлением с требованием аннулировать итоги выборов в связи с выявленными командой его наблюдателей нарушениями.

По данным республиканского отделения «Единой России», кандидаты от партии также одержали победы во всех четырех одномандатных округах на довыборах в горсовет Горно-Алтайска. Депутатами стали Игорь Черников, Марина Ботникова, Елена Панферова и Денис Галкин.

Валерий Лавский