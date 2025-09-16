В Ярославле продадут конюшню усадьбы Коковцевых

В Ярославле планируют продать конюшню дворянской усадьбы, включив еe в план приватизации городского имущества. Вопрос обсудят на заседании комиссии муниципалитета по экономике 17 сентября.

Речь идет об одноэтажном здании на улице Пригородная, 22, относящемся к концу XVIII века и входящем в комплекс «Усадьбы Коковцовых». Площадь конюшни составляет 312 кв. м, и она будет продаваться вместе с земельным участком. В пояснительной записке указано, что объект в неудовлетворительном состоянии.

Судьба всей «Усадьбы Коковцовых» пока не определена. До 2027 года здание передано в безвозмездное пользование некоммерческой организации «Фонд содействия возрождения усадьбы Коковцовых».

Антон Голицын