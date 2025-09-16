США внесли пять стран в список отказавшихся сотрудничать в борьбе с наркотрафиком

Администрация президента США Дональда Трампа внесла Колумбию в список стран, отказывающихся сотрудничать в борьбе с производством и распространением наркотиков. Тем самым Колумбия была лишена статуса союзника в этой деятельности, как и ее финансирования. По информации AP, помимо Колумбии в список были внесены Афганистан, Боливия, Бирма и Венесуэла.

Как уточняет агентство, Белый дом считает, что помощь США странам из списка жизненно важна для национальных интересов, и поэтому «они не будут подвергнуты каким-либо потенциальным санкциям». Исключение составляет лишь Афганистан. При этом решение в отношении Колумбии, «одного из самых верных союзников США в Латинской Америке», может нанести ущерб ее экономике. В последний раз в список стран, не выполняющих обязательства по борьбе с наркотиками, Колумбия входила в 1997 году.

Ссылаясь на содержание записки господина Трампа, направленной в Конгресс, AP также сообщает, что статус Колумбии в дальнейшем может быть изменен, если правительство этой страны «предпримет более активные действия по сокращению производства и оборота кокаина, а также привлечет к ответственности лидеров колумбийских преступных организаций».

Президент Колумбии Густаво Петро ранее выразил сожаление по поводу решения США. До этого он заявлял о возможной поддержке Венесуэлы, в связи с планами США провести на ее территории военную операцию по борьбе с наркокартелями.

Влад Никифоров