Благоустройство конного клуба на станции Ферма оценили в 263 млн рублей
ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право благоустройства конкурного поля, разминочных и беговых дорожек конного клуба федерации конного спорта Пермского края. Площадка расположена на станции Ферма в Пермском округе. Первым на торги обратил внимание портал Properm.ru.
Фото: страница клуба в соцсети.
Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет демонтировать старую дренажную систему, заменить грунт, благоустроить съезды и дорожки, разделительные полосы, конкурное поле, сделать тротуары и ограждения.
Все работы требуется выполнить в течение 278 календарных дней c даты заключения договора. Максимальная цена контракта составляет 263 млн руб. Итоги конкурса подведут 7 октября 2025 года.