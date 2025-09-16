Красноярское минэкологии направило 16 исков о нарушениях в период «черного неба»

В арбитражный суд Красноярского края поступило 16 исков от минэкологии региона к 13 организациям и трем ИП об устранении нарушений природоохранного законодательства. Все исковые заявления приняты к производству, сообщает пресс-служба суда.

В заявлении министерство указало, что с начала 2025 года на территории Красноярска ФГБУ «Среднесибирское УГМС» семь раз объявлялись неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности. При получении соответствующего прогноза компании должны были снизить выбросы в атмосферу, однако, следует из заявления истца, организации не имеют согласованного с министерством перечня мероприятий по снижению выбросов в период «черного неба».

Кроме того, в ряде дел требования минэкологии связаны с несанкционированным складированием отходов. В частности, подобные претензии предъявлены МКУ «Управление капитального строительства и ЖКХ» (Сосновоборск), МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (Красноярск), АО «Агентство развития территорий» (Красноярск) и ООО «Деталь Сервис» (Красноярск).

