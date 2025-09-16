Сибирские волейбольные клубы проиграли стартовые матчи Кубка Победы

В Туле и Москве стартовал Кубок Победы, в котором участвуют лучшие мужские волейбольные клубы России. Первые матчи в рамках турнира 15 сентября провели сибирские клубы.

Новосибирский «Локомотив» выступает в группе Б, игры которой проходят в Туле. В первом туре сибиряки уступили белгородскому «Белогорью» 0:3. В другом матче в группе Б санкт-петербургский «Зенит» был сильнее уфимского «Динамо-Урал» (3:1).

В группе А кемеровский «Кузбасс» уступил «Зениту-Казань» 0:3. В этой группе также выступают московское «Динамо» и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). В матче между ними сильнее были москвичи (3:0).

Согласно положению о Кубке Победы, матчи в группах пройдут в два круга. По две лучшие команды от каждой группы попадут в «Финал четырех».

Валерий Лавский