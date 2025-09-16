Минкоммерции КНР сообщило о достижении рамочного консенсуса с США по TikTok

По итогам переговоров в Мадриде 14—15 сентября представителям КНР и США удалось прийти к базовому рамочному консенсусу по урегулированию вопросов, связанных с TikTok, сообщило китайское Министерство коммерции. Пекин на переговорах представлял вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, Вашингтон — глава Минфина Скотт Бессент и торговый представитель Джеймесон Грир.

В заявлении говорится, что ключевые вопросы по TikTok предполагается решать «путем сотрудничества, снижения инвестиционных барьеров и содействия соответствующему торгово-экономическому сотрудничеству». Далее стороны намерены провести консультации по итоговым документам и выполнить необходимые внутренние процедуры по их утверждению.

По информации The Wall Street Journal, из повестки обсуждения выпала инвесткомпания Blackstone, претендовавшая на участие в сделке в составе приобретающего консорциума. При этом, по словам источника издания, если президенты США и КНР будут согласны, «то условия сделки будут схожи с предложением, которое США рассматривали в апреле». Тогда как раз рассматривалось предложение о приобретении доли в TikTok консорциумом инвесторов.

В 2024 году экс-президент США Джо Байден подписал закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать TikTok. В ином случае видеохостинг должен прекратить деятельность на территории страны. Дональд Трамп отложил блокировку платформы сразу после своей инаугурации. Отсрочка действует до 17 сентября.

Эрнест Филипповский