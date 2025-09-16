Годовая инфляция в Башкирии снизилась на 0,55%

В августе годовая инфляция в Башкирии составила 8,03%, что на 0,55% меньше, чем в июле, следует из отчета Башстата об индексе потребительских цен. За месяц (август к июлю) в республике зафиксирована дефляция 0,34% — по данным «РБК Уфа», впервые с ноября 2022 года.

Продовольственные товары за год подорожали на 9,58%, услуги — на 12,05%, непродовольственные товары — на 3,29%.

Бензин за месяц подорожал на 1,2%.

За восемь месяцев инфляция в республике составила 4,25% — это седьмой показатель среди регионов Приволжского федерального округа.

Идэль Гумеров