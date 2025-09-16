Конкурсный управляющий МУЭТ требует с мэрии Уфы 26 млн рублей за канатную дорогу

Арбитражный суд Башкирии 17 сентября рассмотрит заявление конкурсного управляющего МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) Айдара Газдалетдинова о разрешении разногласий с городской администрацией. Конкурсный управляющий просит взыскать с мэрии около 26,2 млн руб. в качестве компенсации за передачу в муниципальную собственность канатной дороги от улицы Менделеева к паромной переправе Трамплин.

По мнению господина Газдалетдинова, передача канатной дороги как социально-значимого имущества в собственность администрации уменьшила конкурсную массу МУЭТ на указанную сумму.

МУЭТ отвечало за трамвайное и троллейбусное сообщение в Уфе. В 2020 году предприятие признано банкротом. Общая кредиторская задолженность управления оценивается в 1,4 млрд руб., в реестр кредиторов включены 641,9 млн руб. Весной этого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил передать в собственность города трамвайные и троллейбусные депо, подвижной состав, автомобили и сооружения МУЭТ, а мэрия взамен должна компенсировать в конкурсную массу 984 млн руб. Администрация рассчитывала получить имущество за 67 млн руб., а налоговая служба настаивала на цене 4,2 млрд руб. В апреле МУЭТ продало Башкирскому троллейбусному заводу 2,7% уставного капитала АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод».

Идэль Гумеров