В Башкирии планируют ввести режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В семи районах Башкирии могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы и гибели части посевов, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. По его словам, часть урожая потеряна из-за затяжных дождей в течение последнего месяца, с 8 августа по 8 сентября.

Министерство подготовило проект распоряжения главы Башкирии о введении ЧС на территориях Чишминского, Благоварского, Илишевского, Иглинского, Благовещенского, Бирского и Мишкинского районов. Там погибли сельскохозяйственные культуры на площади около 2,5 тыс. га. По данным минсельхоза, общий ущерб составил 33 млн руб.

По данным на 15 сентября, в Башкирии валовый намолот зерна составил более 2,6 тонн при средней урожайности 29 центнеров с 1 га.

Зерновые и зернобобовые культуры скосили на площади 900 тыс. га, это 64% от плана. Яровые зерновые и зернобобовые культуры обмолотили на 56% площадей. Всего собрали 1,68 млн тонн при урожайности 26,6 центнера с га.

Собран урожай сахарной свеклы на 22% площадей, около 10 тыс. га. В республике выкопали 418 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 426 ц с га.

Уже скошено 60 тыс. га и намолочено около 100 тыс. тонн семян масличных культур (рапса, горчицы, льна и сои).

Параллельно с уборкой яровых культур работники сельскохозяйственной отрасли активно готовятся к весеннему севу. На сегодня засыпано 85 тыс. тонн семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур — около трети от планового объема, отметил министр.

Майя Иванова