Си Цзиньпин написал статью о направлениях развития внутреннего рынка Китая

В журнале ЦК КПК «Цюши» 16 сентября будет опубликована статья генерального секретаря Си Цзиньпина о направлениях и способах ускорения развития внутреннего рынка Китая, сообщает агентство «Синьхуа». В материале применен термин «создание единого всекитайского рынка».

По мнению Си Цзиньпина, для углубления процесса формирования «единого всекитайского рынка» требуется унификация базовых рыночных институтов, рыночной инфраструктуры. В том числе подчеркивается важность установления «стандартов действий правительства», рыночного надзора, регулирования и правоприменения, рынков факторов производства и ресурсов. Помимо этого, Си Цзиньпин считает необходимым «постоянно расширять открытость».

В материале предлагается сосредоточиться на регулировании беспорядочной ценовой конкуренции между предприятиями, и упорядочении процедур правительственных закупок и тендеров. Отмечается важность регулировки практики местных органов власти по привлечению инвестиций, содействия «интегрированному развитию внутренней и внешней торговли», доработки нормативных актов.

Вместе с тем, глава государства настаивает в статье, что чиновники, должностные лица «должны руководствоваться правильной интерпретацией должностных заслуг».

Эрнест Филипповский