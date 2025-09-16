В Греции конфисковано около 2,5 тыс. контейнеров с товарами из Китая

Европейская прокуратура провела конфискацию 2435 морских контейнеров с товарами из Китая в греческом порту Пирея. По информации Politico, предъявлены обвинения «шести лицам» подозреваемых в незаконном обороте китайских товаров в ЕС.

Издание уточняет, что это «крупнейшая операция по конфискации контейнеров в истории ЕС». В списке изъятого текстильные товары, обувь и электровелосипеды.

По оценке прокуратуры ЕС незаконный оборот товаров из Китая в Европе не позволил получить Евросоюзу около $800 млн в виде сборов и налогов.

Влад Никифоров