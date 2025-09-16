На стройке Ленского моста в Якутии приступили к устройству ростверка первых опор

На строительной площадке моста через Лену после статических испытаний свайного основания четвертой опоры на левом берегу приступили к возведению ростверка. Как сообщает пресс-служба группы «ВИС», выполнено армирование и бетонирование. Две следующие опоры также успешно прошли испытания нагрузкой, в ближайшее время начнется возведение ростверков.

Возведение Ленского моста — один из крупнейших инфраструктурных проектов Дальнего Востока и всей России, реализуемый в формате концессии. После его строительства власти Якутии ожидают ежегодный прирост ВРП в 3%. В оценке учитывается снижение расходов на северный завоз, привлечение инвестиций и увеличение налоговых отчислений в бюджет региона. Для страны в целом мост необходим для связи участков Транссиба и БАМа (Восточного полигона) с Севморпутем. Он соединит Восточную Сибирь и российский Дальний Восток, то есть более четверти территории РФ. Данный проект позволит создать в Якутии транспортный узел, где сойдутся железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также трассы республиканского и федерального значения.

На правом берегу введена в эксплуатацию вторая буровая установка. Это позволит вести параллельное бурение и тем самым увеличить темпы сооружения свайных оснований опор правобережного подхода. Продолжается отсыпка земляного полотна автомобильного подхода к федеральной трассе «Лена».

Николай Борисов, Якутск