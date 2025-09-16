ДВЖД с начала года фиксирует спад перевозок контейнеров на 9,3%

Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—августе сократились на 9,3% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Всего во всех видах сообщения перевезено 747 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU), в том числе во внутреннем сообщении отправлено 142,5 тыс. ДФЭ (спад 6,2%).

Как сообщается в пресс-релизе ДВЖД, количество груженых контейнеров составило 681 тыс. ДФЭ, что на 10,6% меньше показателя восьми месяцев 2024 года. В этих контейнерах перевезено 8,2 млн т грузов (спад 5,2%).

В частности, перевозчик показывает сокращение погрузки в контейнерах машин, станков и двигателей на 12,6% (до 103 тыс. ДФЭ), металлических изделий — на 2,8% (до 91,7 тыс. ДФЭ). Вместе с тем, цветной руды и серного сырья погружено больше почти на 20% (3,9 тыс. ДФЭ), промтоваров народного потребления — на 4% (100,5 тыс. ДФЭ), бумаги — на 17,4% (21,7 тыс. ДФЭ), остальных продовольственных товаров — на 6,5% (21,9 тыс. ДФЭ), огнеупорных материалов — на 40% (2,2 тыс. ДФЭ), сельхозмашин — на 8,9% (2,7 тыс. ДФЭ).

Ранее ДВЖД показала сокращение суммарной погрузки в январе—августе на 4,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 47,8 млн т. Грузооборот за отчетный период вырос на 2,5%, более чем до 162,4 млрд тарифных тонно-километров.

Эрнест Филипповский, Хабаровск