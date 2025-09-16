Рябков: РФ и США постараются провести встречу по раздражителям до конца осени

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон намерены провести встречу по спорным вопросам в отношениях до конца осени.

По его словам, прошлые встречи откладывались не только по организационным причинам. Главная причина в том, что стороны не хотели, чтобы переговоры не принесли ощутимого прогресса.

Господин Рябков пояснил, что есть риск «топтания на месте». «Поэтому лучше постараться при наличии политической воли с обеих сторон еще поработать за кулисами, может быть, получится сформировать базу для следующего шага»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Переговоры, посвященные нормализации отношений и работе посольств, проходили в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля.