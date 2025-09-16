Трамп исключил возможность новых атак по Катару со стороны Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару. Он также добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сообщал ему заранее о планах нанести удар по резиденции руководства «Хамаса» в Дохе.

«Он (Биньямин Нетаньяху — “Ъ”) не будет наносить удары по Катару»,— сказал господин Трамп.

9 сентября Израиль нанес удар по членам руководства группировки «Хамас», находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности.