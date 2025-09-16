Посол в РФ: Сербия не намерена вводить визы для россиян из-за давления ЕС

Посол Сербии в РФ Момчило Бабич заявил ТАСС, что страна не будет вводить визы для россиян, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

«Я надеюсь, до 2027 года никакие визы введены не будут. Мне неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этому»,— сказал господин Бабич.

Весной в СМИ появились сообщения, что Сербия к концу 2026 года планирует гармонизировать визовую политику с ЕС. Республика уже ввела визовый режим с Оманом, Кувейтом, Монголией и Катаром.

Момчило Бабич подчеркнул, что Сербию «не принимают в ЕС, поэтому нет смысла делать шаги, которые не отвечают интересам сербского народа».